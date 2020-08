Wer aber denkt, dass angesichts der im Verhältnis zum Bundestrend eher positiven Entwicklungen politische Ruhe herrscht, irrt. Denn nachdem Regisseur Robert Dornhelm Tage nach seinem Erscheinen am Empfang von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in Grafenegg positiv getestet wurde, fordert die SP die Landeschefin zum Quarantäne-Antritt auf. „Es darf, auch bei feiernden Promis kein Unterschied gemacht werden“, so SP-Landesmanager Wolfgang Kocevar. Er verweist auf seinen Parteikollegen und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser.