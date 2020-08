Schockierender Vorfall: Der Leiter der jüdischen Gemeinde in Graz, Elie Rosen, wurde am Samstagabend vor der Synagoge in Graz von einem Unbekannten mit einem Baseballschläger attackiert! Davor war binnen weniger Tage das Gebäude mit pro-palästinensischen Parolen beschmiert worden, und in der Nacht auf Samstag schlug ein Unbekannter mehrere Fenster mit Zementsteinen ein. Der Schock in der jüdischen Gemeinde ist groß, der Anschlag stelle einen Tiefpunkt in der Geschichte nach 1945 dar.