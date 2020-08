„30 Jahre Nikodemus – 30 Sternstunden“ – unter diesem Titel werden demnächst die Neunteufels in einer Galerie die größten und schönsten Konzertmomente der vergangenen drei Jahrzehnte den Gästen präsentieren. Natürlich werden da auch Bilder von Falco, Nena, Queen, Austria 3 oder Kim Wilde nicht fehlen. Einige Wegbegleiter wie zum Beispiel Wolfgang Ambros, werden bei der Eröffnung der Galerie auch vor Ort sein, und ihre persönlichen Erinnerungen an all die unvergesslichen Konzertabende mit den Besuchern teilen.