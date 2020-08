Singvogelfang in ganz Europa verboten

„Der Käfig stand in der prallen Sonne. Eigentlich ist der Singvogelfang in ganz Europa, und damit auch in Österreich, verboten. Doch es kursieren immer noch alte, nicht ausgelaufene Bewilligungen für diese als Brauchtum deklarierte Praxis“, schildern NÖ-Tierschutzverband-Präsidentin Andrea Specht und Obfrau Elisabeth Platzky aus Ternitz.