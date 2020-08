„Bierampel auf Grün“

Der neue Platzhirsch in Hütteldorf: Gösser. Rapid verkauft die neue Kooperation auch farb-spezifisch gewieft. Gösser setzt bei den Firmenfarben ebenso auf Grün-Weiß wie Rapid. „Mit dem Umschalten der Bierampel von Gelb auf Grün bricht in Hütteldorf eine neue Ära an. Nicht nur farblich passen der SK Rapid und Gösser gut zusammen, sondern auch darüber hinaus. Sowohl Gösser als auch der SK Rapid stehen mit ihren langen Erfolgsgeschichten für lebendige Tradition und echte Leidenschaft für Fußball und Biergenuss“, heißt es in einer Aussendung.