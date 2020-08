Damit gehen auch die Testspiele am Samstag gegen Stuttgart und am Dienstag gegen Red Bull Salzburg wie geplant über die Bühne. „Wir befinden uns in unserer eigenen Blase. Wir bringen weder uns noch irgendjemanden sonst in Gefahr und konzentrieren uns ausschließlich auf Fußball“, wurde Trainer Jürgen Klopp auf der Liverpool-Website zitiert.