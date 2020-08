Die Innsbrucker Haie vermeldeten am Samstag die US-Amerikaner Sam Herr und Max Gerlach sowie den Kanadier Deven Sideroff als neue Stürmer. Der 27-jährige Herr war vergangene Saison bei den Nottingham Panthers Topscorer in der britischen EIHL und verfügt auch über AHL-Erfahrung in Nordamerika. Gerlach (22) kommt aus der zweiten Schweizer Liga von den Ticino Rockets. Sideroff (23) wurde 2015 vom NHL-Team Anaheim gedraftet und spielte seither bei deren Farmteam San Diego Gulls in der AHL.