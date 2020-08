In Osttirol hat zum wiederholten Mal ein Wolf Schafe gerissen. Am Freitag wurden im Gemeindegebiet von Leisach zwei tote Schafe entdeckt, die Begutachtung durch den Amtstierarzt ergab den konkreten Verdacht auf einen Wolfs-Angriff. Es wurden Proben entnommen und zur Erstellung einer DNA-Analyse an die Veterinärmedizinische Universität nach Wien eingeschickt, informierte am Samstag das Land Tirol.