Erst nach Mittag - und damit zu spät - stieg am Freitag eine 25-jährige Deutsche und ihr Begleiter (26) in den Klettersteig am Reintaler See ein. Bei Temperaturen von über 30 Grad in der Wand wurde der Frau plötzlich schwarz vor Augen. Völlig erschöpft musste die 25-Jährige vom Notarzthubschrauber gerettet werden.