Was uns Europäern bizarr vorkommt, ist in Asien ein großer Trend: Internet-Promis filmen sich beim Essen, streamen Mittag- oder Abendmahl und unterhalten damit Millionen Anhänger. Manch „Essens-Influencer“ ist in Asien so populär, dass er vom auf Video gebannten Verzehr köstlicher Speisen leben kann. Doch in China ist vorerst Schluss mit dem Hype: Die Regierung hat den Essens-Streams den Kampf angesagt.