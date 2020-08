Was halten Sie von der Diskussion, wie viele Leute in eine Gondel dürfen?

Wir sollten auch im Winter wie ein Verkehrsmittel behandelt werden, samt Maskenpflicht. Dann ist das Risiko bei einer 15-Minuten-Fahrt gering. Klar ist, dass wir das Schlange stehen organisieren müssen, etwa wie beim Check in am Flughafen.