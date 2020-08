Die FPÖ stößt im Wiener Wahlkampf eine neue EU-Austrittsdebatte an. Wenn die EU sich weiter gegen eine Bevorzugung von Staatsbürgern bei Sozialleistungen querlege, „müsste man überdenken, ob man in dieser EU bleibt“, sagte der wahlkämpfende Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp in einem Interview. Er fordert einen Gemeindebau nur für Österreicher. FPÖ-EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky legte am Samstag nach und nannte sogar eine Frist für diese Debatte bis Ende 2021.