Woran denken Sie?

Man wird Rahmenbedingungen ändern müssen. Das Skifahren an und für sich wird nicht das große Problem sein. Es geht da primär um Indoor-Veranstaltungen. Après Ski in der gewohnten Form wird es daher nicht mehr geben. Zumindest so lange nicht, bis wir einen Impfstoff haben. Da braucht es jedoch eine bundeseinheitliche Regelung, die dann zum Beispiel auch für Discos und Bars in Wien gelten muss. Bei Einschränkungen müssen die Betriebe aber natürlich finanziell entschädigt werden. Was wir in Zukunft nicht mehr brauchen, sind Gäste, die mit Bussen für ein paar Stunden nach Tirol gekarrt werden und dann ausschließlich Après Ski machen, ohne Ski zu fahren, und in der Nacht wieder heim fahren. Da braucht es unbedingt ein Umdenken. Ischgl zum Beispiel ist da bereits mit gutem Beispiel vorangegangen und hat neue Leitlinien erstellt.