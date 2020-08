Am 22. August gegen 00.35 Uhr wurde eine Polizeistreife in den Graben zu einem dortigen Kino bezüglich eines Raubes beordert. Das 27-jährige männliche Opfer aus Linz gab an, dass er im Laufe des Abends mit einem ihm unbekannten Mann mehrere alkoholische Getränke in einem Lokal in der Altstadt konsumiert hatte.