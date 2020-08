Am 15. August war es dann so weit: Um 7.30 Uhr fiel beim Arzlerhof der Startschuss, 17 Teilnehmer waren dabei. Mit dabei auch der zweifache Mountainbike-Weltmeister Daniel Federspiel. Staggl hat mit seinem Team vom Arzlerhof die Verpflegungsstationen aufgebaut – und zwar am Brenner, am Jaufen sowie am Timmelsjoch. Auch ein Begleitfahrzeug war dabei. „Wir sind fast dieselbe Strecke wie beim Original gefahren – nur Start und Ziel waren in Arzl anstatt in Sölden. Alle Teilnehmer mussten so rund 200 Kilometer und 5500 Höhenmeter bewältigen“, erklärt Staggl.