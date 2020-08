Besuch verursacht Stress

Denn mehrere Besuchergruppen am Tag verursachen Stress. „Die Frauen genießen die Ruhe auf der Mutter-Kind-Station“, weiß Ramoni aufgrund zahlreicher Rückmeldungen. Die Folge: „Es gibt weniger Probleme beim Stillen.“ Doch ein positiver Effekt, der zum Beispiel aus Amerika berichtet wird, blieb aus: Die Anzahl der Frühgeburten vor der 28. Schwangerschaftswoche ging im Zeitraum zwischen Anfang März und Ende Mai nicht zurück. Im Vorjahr waren es sechs Kinder – halb so viele wie im Jahr 2018. Heuer wurden sieben Frühchen in diesem Zeitraum geboren.