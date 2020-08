Bundesregierung am Zug

Und siehe da: In ihrer Sommersitzung hat sich vor Kurzem die ÖVP-SPÖ-Landesregierung angeschlossen und bittet nun die Bundesregierung, diesen Schritt (der in anderen Bundesländern bereits umgesetzt wurde) zu prüfen - für den Zeitraum November 2020 bis März 2023. Für die finanziell angeschlagene Asfinag - wegen Corona ging der Verkehr deutlich zurück - wäre das ein weiterer Schlag.