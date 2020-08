Die Rettungseinsätze für Wasservögel häufen sich. So wurde zum Beispiel am Millstätter See gemeinsam mit der Wasserrettung ein Schwan eingefangen. Sie mieten auch schon einmal ein Elektroboot, um Tieren zu helfen. Damit das künftig nicht mehr notwendig ist, wird die Tierrettung mit einem Schlauchboot ausgestattet. Leider sind Tierrettungen auch mit viel Leid verbunden. Denn zahlreiche Wasservögel fallen achtlos weggeworfenem Müll zum Opfer. Die Tiere verletzen sich an Blechdosen oder verfangen sich in Angelschnüren, verenden qualvoll oder müssen eingeschläfert werden. Auch ein Waldkauz fiel dem Müll zum Opfer. „Die Menschen schmeißen leider alles weg“, bedauert die Tierretterin.