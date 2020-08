Der frühere Startrainer Guus Hiddink will noch nicht in die Pension und übernimmt ab 1. September das Nationalteam von Curacao. Der 73-Jährige habe einen Vertrag bis nach der WM 2022 in Katar unterschrieben, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Der einstige niederländische Bondscoach werde auch die Rolle des technischen Direktors übernehmen.