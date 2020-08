Die Neuinfektion, die der Landespressedienst Samstagmorgen mit den aktuellen Zahlen veröffentlicht hat, wurde im Bezirk Villach bestätigt. Von den derzeit 91 Infizierten befindet sich ein Patient in stationärer und in intensivmedizinischer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie wurden in Kärnten insgesamt 609 Corona-Fälle bestätigt.