Neue Heimstätte - altes Ziel! Der FC Mauerwerk will auch in der Saison 20/21 in der 3. Liga um den Titel mitkämpfen. Dafür müssen Kapitän Marko Stevanovic & Co. allerdings heute am Wienerberg-Platz (15 Uhr) zum Auftakt den ASV Draßburg besiegen. Keine leichte Aufgabe - immerhin war die Vorbereitung nicht gerade berauschend. Bei uns gibt es dieses Duell natürlich im Livestream.