Damals, am 14. Juni, räumten die Einbrecher die Kasse eines Geschäftes leer, stahlen dabei auch einige Lebensmittel. Der Schaden laut Polizei: knapp mehr als 1500 Euro. Wenige Tage danach kontrollierten Beamte die beiden Hauptbeschuldigten am Hauptbahnhof: Dabei trugen der Afghane und die Österreicherin die gleiche Kleidung, wie beim Einbruch - dies zeigten Bilder der Überwachungskamera. Mittlerweile sind die Jugendlichen teils geständig. Sie gaben laut Polizei an, bei der Tat betrunken gewesen zu sein.