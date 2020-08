Bär im Gailtal

Kirnbauer: „Der Bär ,Ktn-03‘ wird seit dem Jahr 2008 immer wieder in den Karnischen Alpen im Unteren Gailtal nachgewiesen.“ Einige Schafrisse und auch zerlegte Bienenstöcke gehen auf sein Konto. Was Bär, Wolf & Co. betrifft, ist heuer aber ein ruhiges Jahr. Für einige verständlich, kam doch ein „Meister Petz“ unter ein Auto und ein anderer verendete auf mysteriöse Art und Weise auf einer Alm im italienischen Grenzgebiet.