Wie präsentiert sich die Austria knapp eine Woche nach dem 2:11 gegen Dortmund beim heutigen Vorbereitungstest gegen die FC Juniors OÖ (17 Uhr, Zuschauer sind nicht erlaubt)? Für Trainer Peter Stöger ist das Ergebnis „nicht der wichtigste Faktor, da wir uns nach wie vor in einer relativ intensiven Phase befinden“, dennoch will er einiges anders und besser sehen als gegen den BVB: „Wir waren da defensiv viel zu naiv, es darf nicht mehr vorkommen, dass wir es dem Gegner so leicht machen.“