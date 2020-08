Gegen 18.35 Uhr befuhr ein 34-jähirger Mann aus dem Bezirk Weiz mit seinem Kleintransporter auf der B 72 aus Anger kommend in Fahrtrichtung Birkfeld. Zur selben Zeit fuhr der 53-jährige Weizer in entgegengesetzte Richtung. Bei Straßenkilometer 46,500 kam der 34-Jährige, nachdem er nach eigenen Angeben auf sein Handy schaute, in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. In weiterer Folge touchierte der Kleintransporter das entgegenkommende Fahrzeug. Der 53-jährige Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins LKH Weiz verbracht. Der Kleintransportlenker blieb unverletzt. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab eine geringe Alkoholisierung.