Kostenlose Corona-Tests

Für all jene, die aus dem Urlaub in Kroatien oder auf den Balearischen Inseln (z.B. Mallorca) zurückkehren, stehen kostenlose Corona-Tests in Drive-In-Stationen zur Verfügung. Man darf aber nicht einfach mit dem Auto vorbeikommen, Betroffene sollen sich vorab bei der Gesundheitshotline 1450 melden. In Kärnten gibt es sechs Drive-Ins (siehe Grafik unten): 2x in Klagenfurt, 2x in Spittal, in Wolfsberg und in Villach.