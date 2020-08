Ana Carrasco hat 2018 das geschafft, wovon so viele träumen: Weltmeisterin in einer Motorrad-Klasse zu werden. Mit ihrem Titel in der Supersport-WM-300-Klasse hat sie es allen Männern in ihrer Klasse gezeigt, schaffte Historisches. Nun träumt die 23-Jährige von mehr: Sie will den Sprung in die MotoGP schaffen. „Ich hoffe, dass ich die erste Frau bin, die in der MotoGP siegt“, sagte sie der spanischen „As“. „Ich sehe mich in Zukunft neben Fahrern wie Márquez.“