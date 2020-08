Für den 26-jährigen Verteidiger ist Linz die erste Europa-Station. „Ich freue mich sehr auf die Gelegenheit, die sich mir bietet und darauf, viele Aufgaben zu übernehmen, um dem Team zum Siegen zu verhelfen“, so Beaudoin. Beaudoin spielte vier Saisonen in der der NHL untergeordneten AHL (drei für Manitoba Moose) und zuletzt in der tiefer angesiedelten ECHL.