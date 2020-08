Kein Ballermann

Bereits in den Vorjahren wurde im Strandbad stichprobenartig kontrolliert. Raffer: „Heuer sind strengere Kontrollen angesagt. Weil Auslandsreisen derzeit nicht so einfach sind, wollen manche am Wörthersee Ballermann machen.“ Dem Großteil des jungen Publikums stellt er aber ein gutes Zeugnis aus: „Bei den Kontrollen wird mitgebrachter Alkohol anstandslos abgegeben. Man kriegt ihn ja wieder.“