Bank-Vorständin soll Bargeldbeträge selbst in die Hand genommen haben

Bank-Vorständin Franziska Klikovits, für sie gilt die Unschuldsvermutung, soll „die Bargeldbeträge teilweise auch selbst in die Hand bekommen“ haben. „Die Verschleierungshandlungen wurden zur Gänze von Frau Klikovits durchgeführt, ursprünglich in meinem Auftrag“, so Pucher. Was sie während seines Krankenstandes gemacht habe, könne er nicht im Detail sagen, „aber sie muss diese Verschleierungshandlungen fortgeführt haben“, mutmaßte der Ex-Bankchef.