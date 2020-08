Der Kärntner Radprofi Marco Haller wird am 29. August in Paris zum fünften Mal die Tour de France in Angriff nehmen! Nach einem Teamwechsel wurde der 29-Jährige am Freitag von seiner neuen Equipe Bahrain-McLaren für die dreiwöchige Rundfahrt nominiert. Das achtköpfige Aufgebot wird vom Spanier Mikel Landa, dem Gesamt-Vierten der Tour 2017, angeführt.