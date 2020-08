Diese Gruppe von 25 bis 30 Personen soll sich während der am 29. August in Nizza beginnenden Frankreich-Rundfahrt im Hotel, im Bus sowie im Start- und Zielbereich in einer sogenannten eigenen Blase aufhalten. Alle Team-Mitglieder müssen sich vor dem Start der Tour zwei Corona-Tests unterziehen. Während der dreiwöchigen Rundfahrt steht ein mobiles Labor für Tests zur Verfügung.