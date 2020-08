Sportlich läuft es für die Violetten in der Regionalliga Salzburg nach Plan: Nach drei Siegen in den ersten drei Runden steht Austria Salzburg an der Tabellenspitze. Am Mittwoch gewann man zuhause gegen Bischofshofen mit 2:0. Der Heimsieg hatte jedoch einen bitteren Beigeschmack: Einige Stunden nach Schlusspfiff, gegen 2.30 Uhr, brachen bislang Unbekannte in den Fanshop des Vereins nahe dem Sportplatz ein. „Sie haben alles verwüstet“, sagt Vorstandsmitglied Alexander Hütter. Und: Die Unbekannten ließen einen Safe mitgehen. Darin fanden sich neben Bargeld in vierstelliger Höhe auch die Karten für das kommende Auswärtsspiel gegen den SAK. Den Vorverkauf musste man kurzfristig verschieben. „Dankenswerterweise hat der SAK uns neue Karten zur Verfügung gestellt, sagt Hütter.