Erster Leistungsnachweis aus luftiger Höhe im Kampf gegen illegale Migration: An der steirisch-slowenischen „grünen Grenze“ ließ man bei der Jagd auf Flüchtlinge erstmals eine Polizei-Drohne abheben. Mit Erfolg! Dank des Fluggerätes wurden zwei Männer in einem Maisfeld lokalisiert und in Folge aufgegriffen.