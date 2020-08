Wenn am Red-Bull-Ring in Spielberg morgen der Motorrad-WM-Grand-Prix steigt, wird Michael Rans-eder in der KTM-Motohall in Mattighofen als Experte bei einer Veranstaltung sein. Vor zehn Jahren bestritt er sein letztes WM-Rennen. In der Freizeit sitzt der Antiesenhofener mittlerweile bevorzugt auf dem Fahrrad, null statt viele PS.