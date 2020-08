„Das Coronavirus kommt mit dem Auto nach Österreich“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Vielleicht fährt es ja auch mit dem Bus. Wenn es am Freitag in den U4-Ersatz einstieg, hatte es das Virus sehr kuschelig. Drei Busse warten an der Ersatzhaltestelle am Karlsplatz. Sie fahren im Drei-Minuten-Takt.