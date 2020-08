Betrunken und voll mit Drogen

„Was ist daran lustig, sich so zu prügeln?“, will der Richter vom Erstangeklagten, einem 22-jährigen Grazer, wissen. „Ich war alkoholisiert, hatte sechs Halbe getrunken“. Auch ein Austria-Fan war berauscht, er konsumiert ab und zu Kokain, so auch an diesem Abend: „Wie viel?“, „Zwei oder drei Nasen“.