Die Ex-Frau des französischen Serienmörders Michel Fourniret hat ihm den Mord an einer verschwundenen Neunjährigen vorgeworfen. Fourniret habe Estelle Mouzin vor 17 Jahren entführt und dann „vergewaltigt und erwürgt“, sagte seine frühere Frau Monique Olivier nach Angaben ihres Anwalts am Freitag einem Richter. Die 71-Jährige wird derzeit erneut vor einem Untersuchungsgericht in Paris angehört. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Beihilfe eröffnet.