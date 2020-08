Die bisherigen Finale der Europa League:



2010 in Hamburg: Atletico Madrid - Fulham 2:1 n.V.



2011 in Dublin: FC Porto - Sporting Braga 1:0



2012 in Bukarest: Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3:0



2013 in Amsterdam: Chelsea - Benfica Lissabon 2:1



2014 in Turin: FC Sevilla - Benfica Lissabon 4:2 i.E., 0:0 n.V.



2015 in Warschau: Dnipro Dnipropetrowsk - FC Sevilla 2:3



2016 in Basel: FC Sevilla - FC Liverpool 3:1



2017 in Solna: Ajax Amsterdam - Manchester United 0:2



2018 in Lyon: Atletico Madrid - Olympique Marseille 3:0



2019 in Baku: Chelsea - Arsenal 4:1