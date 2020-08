Die Negativ-Entwicklung bezüglich der Zahl an Neuinfektionen in Österreich - zuletzt gab täglich landesweit mehr als 300 Neuinfizierte - zeigt sich auch anhand der Reproduktionszahl und bestätigt den aktuellen Trend. Denn diese liegt nach aktueller Schätzung wieder deutlich über 1,0 - nämlich zurzeit bei 1,31. Ebenso ist auch die geschätzte tägliche Steigerungsrate mit plus 9,9 Prozent gestiegen.