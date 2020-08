Zustand weiter kritisch

Der russische Regierungskritiker und Anti-Korruptions-Aktivist Nawalny war am Donnerstag ins Krankenhaus von Omsk in Sibirien eingeliefert worden, nachdem er zuvor in einem Flugzeug das Bewusstsein verloren hatte. Sein Umfeld geht davon aus, dass Gift in seinen Tee gemischt worden war.