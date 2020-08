Die Preise schwanken mit der Lage extrem

Etwa die Stadtteile Morzg, Aigen oder Nonntal gelten da als besonders teure Pflaster. Aber auch in den Landbezirken sind die Schwankungen groß. Der Durchschnittspreis im einwohnerstärksten Bezirk – dem Flachgau – beläuft sich auf 4360 Euro. In Anif (ca. 8300 Euro/m2 bei einem Haus) oder den an die Stadt grenzenden Orten wird man um das Geld aber nichts adäquates bekommen. Da muss man sich in Richtung Oberösterreich umsehen. Schnäppchen wird es auch dort keine geben. In Bürmoos beträgt der Durchschnittspreis 3400 Euro, in Straßwalchen 3600 Euro.