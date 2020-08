Geht es nach dem Papier, dann kommt heute in Lutzmannsburg (Bu) Nummer 74 dazu, denn Anna Kiesenhofer ist Titelverteidigerin im Einzelzeitfahren und große Gejagte. „Die Titelverteidigung am Sonntag im Straßenrennen lasse ich aber aus, denn am Montag starte ich bei der EM in Frankreich“, sagt die 29-jährige Doktorin der Mathematik, die in der Schweiz arbeitet. „Mit viel Stress wäre es sich ausgegangen.“ Für ein knappes halbes Jahr war sie 2017 sogar schon Profi, „doch danach war ich mental ziemlich ausgebrannt. Am Papier bin ich nun voll berufstätig.“ Dennoch verpasste sie voriges Jahr als EM-Fünfte Bronze nur um ein paar Sekunden