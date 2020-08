„O grauenvolle Stille! öd ist es um mich her“, singt der Gefangene Florestan in seiner ersten Arie in Beethovens „Fidelio“. Es ist ein Satz, den so mancher steirische Opernfan in den vergangenen Monaten auch äußern hätte können. Doch so wie Leonore ausrückt, um ihren Geliebten zu befreien, setzt Dirigent und Mitveranstalter Marcus Merkel seinen Taktstock an, um die Mauern des Kerkers der Stille zu sprengen.