Seit letztem Sommer stand das malerische Schloss Hagenau, gelegen auf einer Halbinsel am Inn in St. Peter am Hart, zum Verkauf. Laut den beauftragen Immobilienprofis Arev herrschte reges Interesse und so kam es jetzt schließlich zu einer Einigung. Die Siebenten-Tags-Adventisten pachten das Renaissanceschloss.