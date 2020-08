Auch in der Gastronomie und der Hotellerie sowie Kinos und Theater würden der MNS-Schutz wieder verpflichtend eingeführt werden. Indoor-Veranstaltungen würden auf maximal 200 Personen und unter freiem Himmel mit maximal 400 Personen über die Bühne gehen dürfen. Bei Ampel-Rot wäre der zweite Lockdown notwendig! Also geschlossene Gasthäuser, nur Speisenabholung mit Maske, auch in Schulklassen MNS-Pflicht und der Aufruf zu Home-Office.