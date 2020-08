„Ich hab’ mich so geschreckt, als ich die Schlange am Kastl vor der Wohnungstür gesehen habe. Sie hat mir ihren Kopf entgegengereckt und gezüngelt“, erinnert sich die neunjährige Valerie aus Steyr in Oberösterreich mit Schaudern. Königspython „Thelma“ war in der Nachbarschaft ausbüxt, Experte Hans Esterbauer fing den Ausreißer ein.