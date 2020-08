Wobei es bei seinem Vieh freilich nicht um Urlaub geht - dennoch nennt er seinen Stall ein „Schweine-Hotel“. Und das durchaus zu Recht. Alte Spaltböden wurden zubetoniert, für mehr Platz vorgesorgt: „Ich will meinen Tieren ein stressfreies gutes Leben bieten“, so Gasnareks Devise. Mindestens 40 Tage lang werden die Ferkel mit Muttermilch aufgezogen, danach gibt es 100-prozentig aus Österreich stammendes Biofutter. Während bei konventioneller Haltung Tiere bis 50 Kilo 0,4 Quadratmeter für sich haben, sind es im „Schweine-Hotel“ sogar mehr als dreimal so viel. Der Erfolg: „Man merkt’s an der Fleischqualität“, sagt Gasnarek. Also, eine Win-win-Situation!