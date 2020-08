Vorsichtshalber isoliert wurden gestern weitere 60 Soldaten in der Dabsch-Kaserne in Korneuburg. Nachdem dort, wie berichtet, ein Grundwehrdiener positiv getestet wurde, dürften sich nun weitere zwei Kameraden infiziert haben. Während es im Zuge des Empfangs in Grafenegg im Bezirk Krems vorerst zu keinen weiteren Fällen kam, wurden beim Bundesligisten SKN St. Pölten zwei Personen positiv getestet.