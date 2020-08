Zehn Monate stand Foda nicht mehr am Trainingsplatz - mehr als ungewohnt für den Teamchef. „Das ist mir in den letzten 30 Jahren erst zweimal passiert - jetzt und nach der Beurlaubung in Kaiserslautern.“ Klar, dass er sich wie ein Schneekönig auf das Doppel in der Nations League freut!

Guter Draht

Auch dem Bundesliga-Start sieht Sturms Meistertrainer schon gespannt entgegen. „Neues Trainerteam, neue Ideen - bei meinem Ex-Klub wird das sicher noch Zeit brauchen. Ich hab zu Christian Ilzer immer einen guten Draht gehabt“, so Foda. Auch Hartberg verfolgt der Teamchef mit Argusaugen. „Es war wichtig, dass der Klub mit Tadic, Rep und Luckenender wichtige Spieler halten konnte. Markus Schopp kann in einem ruhigen Umfeld seinen Weg fortsetzen.“